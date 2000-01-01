Логинов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логинов Николай Васильевич
Мать: Логинова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Логинова Наталья Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Логинова Наталья Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Логинова Наталья Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно