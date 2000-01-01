Логинов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логинов Николай Васильевич

Мать: Логинова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Логинова Наталья Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Логинова Наталья Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Логинова Наталья Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Наталья Валерьевна

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