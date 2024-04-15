Кружков Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКружков Виктор Васильевич

Кружков Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Кружков Василий

Мать: Кружкова (Кружкова) Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кружкова (Игнатова) Тамара

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кружкова (Игнатова) Тамара

Рождение ребёнка
1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кружкова (Игнатова) Тамара

Смерть
2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.