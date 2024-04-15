Кружков Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кружкова (Игнатова) Тамара
Рождение ребёнка
1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кружкова (Игнатова) Тамара
Смерть
2019