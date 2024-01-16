Ветошкина Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ветошкин (vetoshkin) Агафон Гаврилович
Отец ребёнка: Ветошкин (vetoshkin) Гаврил (Gavril Гавриил) (Gavril Гавриил)
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ветошкин (vetoshkin) Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Ветошкин (vetoshkin) Гаврил (Gavril Гавриил) (Gavril Гавриил)
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ветошкин Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Ветошкин (vetoshkin) Гаврил (Gavril Гавриил) (Gavril Гавриил)
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ветошкин (vetoshkin) Андрей Гаврилович (Andrey Gavrilovich)
Отец ребёнка: Ветошкин (vetoshkin) Гаврил (Gavril Гавриил) (Gavril Гавриил)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно