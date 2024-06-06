Кузьмин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Яна Владимировна
Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна
Рождение ребёнка
11.02.1979
Сын: Кузьмин Роман Владимирович
Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна
Смерть
Неизвестно