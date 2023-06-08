Шильникова Нина Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шильникова Нина Евлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.08.1979

Пол

Женский

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шильников Евлампий Евграфович

Мать: Шильникова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глотов Федор Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1925

Дочь: Глотова Галина Федоровна

Отец ребёнка: Глотов Федор Петрович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глотов Федор Петрович

Смерть
25.08.1979

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