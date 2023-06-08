Шильникова Нина Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.08.1979
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глотов Федор Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1925
Дочь: Глотова Галина Федоровна
Отец ребёнка: Глотов Федор Петрович
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глотов Федор Петрович
Смерть
25.08.1979