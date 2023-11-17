Блинова (Потапова) Виктория Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1940
Отец: Потапов Михаил
Рождение ребёнка
16.11.1960
Дочь: Осипова Алла Михайловна
Отец ребёнка: Блинов Михаил Фролович
Таврическое, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно