Блинова (Потапова) Виктория Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Потапова) Виктория Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1940

Отец: Потапов Михаил

Мать: Алфёрова Тамара Ильинична

Рождение ребёнка
16.11.1960

Дочь: Осипова Алла Михайловна

Отец ребёнка: Блинов Михаил Фролович

Таврическое, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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