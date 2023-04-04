Розенблат Шика
Место рожденияPohorila, Teplyts'kyi district, Vinnyts'ka oblast, Ukraine
Дата рожденияДо 1918
Дата смертиМежду 1941 и 1945
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1918
Отец: Розенблат Иёйна (Иона)
Мать: Розенблат (Спивак) Бруха
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
С 1935
директор конного завода
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Между 1941 и 1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Около 1942