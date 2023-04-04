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Розенблат Шика

Место рождения

Pohorila, Teplyts'kyi district, Vinnyts'ka oblast, Ukraine

Дата рождения

До 1918

Дата смерти

Между 1941 и 1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1918

Отец: Розенблат Иёйна (Иона)

Мать: Розенблат (Спивак) Бруха

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
С 1935
директор конного завода
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Между 1941 и 1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Около 1942

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