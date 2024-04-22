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Пучкова Евдокия Федоровна

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

24.02.1888

Дата смерти

12.04.1889

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1888

Отец: Пучков Федор Павлович

Мать: Пучкова Александра Михайловна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. Восприемники: Слизевский Прокопий Аганович Лисавенко Мария Гавриловна
Смерть
12.04.1889
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 69. Пучкова Федора Павловича дочь Евдокия от оспы
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