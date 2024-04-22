Пучкова Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения24.02.1888
Дата смерти12.04.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1888
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. Восприемники: Слизевский Прокопий Аганович Лисавенко Мария Гавриловна
Смерть
12.04.1889
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 69. Пучкова Федора Павловича дочь Евдокия от оспы