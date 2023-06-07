Татьяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смертиПосле 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1804