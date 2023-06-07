Татьяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1779

Дата смерти

После 1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1804
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