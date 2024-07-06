Малякин Степан Макарович 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малякин Степан Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

04.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Малякин Макар Варфоломеевич (Холомеевич, Фоломеевич, Фомич)

Мать: Малякина Ненила Андреевна

Военная служба
Неизвестно
Вторая мировая война. Красная армия. 487 стрелковый полк. 143 стрелковой дивизии. Сержант, командир отделения.
Место жительства
До 1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Ул. Златоусская, 17.
Работа или профессия
До 1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Сталинградский тракторный завод
Смерть
04.02.1943
Ново-Фёдоровка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

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