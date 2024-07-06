Малякин Степан Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти04.02.1943
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Военная служба
Неизвестно
Вторая мировая война. Красная армия. 487 стрелковый полк. 143 стрелковой дивизии. Сержант, командир отделения.
Место жительства
До 1942
Ул. Златоусская, 17.
Работа или профессия
До 1942
Сталинградский тракторный завод
Смерть
04.02.1943
Ново-Фёдоровка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область