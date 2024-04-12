Доренский Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Доренский Яков Сафонович
Мать: Доренская Евдокия
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Доренская Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Доренская Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Доренская Феодосья Ивановна
Мать ребёнка: Доренская Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Доренский Филипп Иванович
Мать ребёнка: Доренская Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Доренская Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Доренская Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Доренская Анна Ивановна
Мать ребёнка: Доренская Агафья Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно