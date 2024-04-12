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Доренский Иван Яковлевич

Место рождения

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1818

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Доренский Яков Сафонович

Мать: Доренская Евдокия

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Доренская Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Доренская Агафья Григорьевна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Доренская Феодосья Ивановна

Мать ребёнка: Доренская Агафья Григорьевна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Доренский Филипп Иванович

Мать ребёнка: Доренская Агафья Григорьевна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Доренская Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Доренская Агафья Григорьевна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Доренская Анна Ивановна

Мать ребёнка: Доренская Агафья Григорьевна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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