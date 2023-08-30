Pintshuk N. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pintshuk N.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Shtrunina (Pintshuk) Freida Meerovna-Beinesovna

Отец ребёнка: Pintshuk Meer-Beines

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Shuel (Pintshuk) Ester Meerovna

Отец ребёнка: Pintshuk Meer-Beines

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