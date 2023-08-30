Pintshuk N.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Shtrunina (Pintshuk) Freida Meerovna-Beinesovna
Отец ребёнка: Pintshuk Meer-Beines
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Shuel (Pintshuk) Ester Meerovna
Отец ребёнка: Pintshuk Meer-Beines