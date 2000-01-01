Хуцишвили Тариел Шотаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хуцишвили Шота
Мать: Елизавета Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса
Мать ребёнка: Хуцишвили Женя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиана
Мать ребёнка: Хуцишвили Женя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лали
Мать ребёнка: Хуцишвили Женя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хуцишвили Женя