Чуприкова (Афонина) Анна Петровка
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1936
Дата смерти03.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1936
Отец: Афонин Петр Иванович
Мать: Афонина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1957
Сын: Чуприков Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Чуприков Александр Захарович
Рождение ребёнка
26.04.1961
Сын: Чуприков Петр Александрович
Отец ребёнка: Чуприков Александр Захарович
Рождение ребёнка
02.10.1965
Сын: Чуприков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Чуприков Александр Захарович
Рождение ребёнка
28.02.1969
Сын: Чуприков Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.2007