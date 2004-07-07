Гацулина Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения22.09.1910
Дата смерти07.07.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
07.07.2004
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)