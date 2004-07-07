Гацулина Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гацулина Анна Федоровна

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

22.09.1910

Дата смерти

07.07.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
07.07.2004
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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