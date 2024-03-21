Береснев Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береснев Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1915 г.р.

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Береснев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1915

Сын: Береснев Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Старая Ажинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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