Береснев Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Береснев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1915
Сын: Береснев Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Старая Ажинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно