Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Николай Семёнович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Романов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Романов Николай Семёнович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Романов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Романов Николай Семёнович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Романов Олег Николаевич

Отец ребёнка: Романов Николай Семёнович

Смерть
Неизвестно

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