Шакирова (Ахмадиева) Хафиза Мурадымовна
Место рождения
Дата рождения08.09.1919
Дата смерти12.08.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1919
Отец: Ахмадиев Мурадым
Рождение ребёнка
02.01.1954
Отец ребёнка: Шакиров Барый Шакирович
Башкирская АССР, Сакаста
Рождение ребёнка
12.01.1961
Дочь: Аитбаева Райхана Барыевна
Отец ребёнка: Шакиров Барый Шакирович
д. Сакаста
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.2007