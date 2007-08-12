Шакирова (Ахмадиева) Хафиза Мурадымовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирова (Ахмадиева) Хафиза Мурадымовна

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Место рождения

Аккино, Дуван-Мечетлинская волость, Златоустовский уезд

Дата рождения

08.09.1919

Дата смерти

12.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1919

Отец: Ахмадиев Мурадым

Мать: Ямалетдинова Гадельвафа Ахмедьяновна

Аккино, Дуван-Мечетлинская волость, Златоустовский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1954

Сын: Шакиров Карим Барыевич

Отец ребёнка: Шакиров Барый Шакирович

Башкирская АССР, Сакаста
Рождение ребёнка
12.01.1961

Дочь: Аитбаева Райхана Барыевна

Отец ребёнка: Шакиров Барый Шакирович

д. Сакаста
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакиров Барый Шакирович

Смерть
12.08.2007
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