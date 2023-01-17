Карягина Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карягина Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1910 ст.

Дочь: Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Карягин Павел Петрович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.203-оп.780-д.4006 364об-365
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карягин Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
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