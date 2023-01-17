Карягина Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1910 ст.
Дочь: Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Карягин Павел Петрович
Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.203-оп.780-д.4006 364об-365
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно