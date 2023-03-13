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Шведовский Григорий Григорьевич

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

12.05.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1886 ст.

Отец: Шведовский Григорий Михайлович

Мать: Шведовская (Басенко-Волковинская) Александра Степановна

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Анна Степановна.
Бракосочетание
02.06.1908 ст.

Жена: Шведовская (Зубицкая) Анна Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
04.11.1909 ст.

Дочь: (Шведовская) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Шведовская (Зубицкая) Анна Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.10.1912 ст.

Дочь: (Шведовская) Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Шведовская (Зубицкая) Анна Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.09.1914 ст.

Дочь: (Шведовская) Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Шведовская (Зубицкая) Анна Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.01.1918 ст.

Сын: Шведовский Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Шведовская (Зубицкая) Анна Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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