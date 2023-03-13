Шведовский Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.05.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1886 ст.
Мать записана как Анна Степановна.
Бракосочетание
02.06.1908 ст.
Рождение ребёнка
04.11.1909 ст.
Дочь: (Шведовская) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Шведовская (Зубицкая) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1912 ст.
Дочь: (Шведовская) Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Шведовская (Зубицкая) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1914 ст.
Дочь: (Шведовская) Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Шведовская (Зубицкая) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1918 ст.
Сын: Шведовский Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Шведовская (Зубицкая) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно