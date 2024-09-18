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Петров Миней Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1650 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Петров Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анна

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Петров Евстафий Минеевич

Мать ребёнка: Петрова Анна

Рождение ребёнка
1702

Дочь: (Петрова) Анна Минеевна

Мать ребёнка: Петрова Анна

Рождение ребёнка
1703

Дочь: (Петрова) Федосья Минеевна

Мать ребёнка: Петрова Анна

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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