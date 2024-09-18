Петров Миней Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Петров Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анна
Рождение ребёнка
Около 1700
Мать ребёнка: Петрова Анна
Рождение ребёнка
1702
Дочь: (Петрова) Анна Минеевна
Мать ребёнка: Петрова Анна
Рождение ребёнка
1703
Дочь: (Петрова) Федосья Минеевна
Мать ребёнка: Петрова Анна
Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно