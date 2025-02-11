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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Пивцов Пётр Алексеев1792 г.р.
Дети
Пивцов Осип Петров1820 г.р.
Пивцов Фёдор Петров1822 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пивцов Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Пивцов Осип Петров
Отец ребёнка: Пивцов Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Пивцов Фёдор Петров
Отец ребёнка: Пивцов Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пивцов Андрей Петров
Отец ребёнка: Пивцов Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пивцов Иван Петров
Отец ребёнка: Пивцов Пётр Алексеев
Смерть
Неизвестно