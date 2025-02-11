? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Пивцов Пётр Алексеев1792 г.р.
Дети
Пивцов Осип Петров1820 г.р.
Пивцов Фёдор Петров1822 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивцов Пётр Алексеев

Рождение ребёнка
1820

Сын: Пивцов Осип Петров

Отец ребёнка: Пивцов Пётр Алексеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1822

Сын: Пивцов Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пивцов Пётр Алексеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Пивцов Андрей Петров

Отец ребёнка: Пивцов Пётр Алексеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пивцов Иван Петров

Отец ребёнка: Пивцов Пётр Алексеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.