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Бутраменко Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутроменко Евсей Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1973

Сын: Бутраменко Иван Петрович

Мать ребёнка: Бутраменко (Малышенко) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1982

Сын: Бутраменко Сергей Петрович

Мать ребёнка: Бутраменко (Малышенко) Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно

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