Бутраменко Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бутроменко Евсей Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1973
Мать ребёнка: Бутраменко (Малышенко) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1982
Сын: Бутраменко Сергей Петрович
Мать ребёнка: Бутраменко (Малышенко) Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно