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Козий Иван Владимирович

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

07.07.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1956

Отец: Козий Владимир Никитович

Мать: Козий Анна Николаевна

Место жительства
С 1956
Бракосочетание
С 1975 по 1980

Жена: Козий Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1980

Сын: Козий Юрий Иванович

Мать ребёнка: Козий Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1987

Дочь: Козий Анна Ивановна

Мать ребёнка: Козий Лидия Ивановна

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