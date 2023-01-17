Козий Иван Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.07.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1956
Отец: Козий Владимир Никитович
Мать: Козий Анна Николаевна
Место жительства
С 1956
Бракосочетание
С 1975 по 1980
Жена: Козий Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1980
Сын: Козий Юрий Иванович
Мать ребёнка: Козий Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1987
Дочь: Козий Анна Ивановна
Мать ребёнка: Козий Лидия Ивановна