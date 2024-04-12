Боброва София Александровна
Место рождения
Дата рождения16.08.1907
Дата смерти01.01.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1907
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.1908 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#350 от родимца