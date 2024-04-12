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Боброва София Александровна

Место рождения

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.08.1907

Дата смерти

01.01.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1907

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.1908 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#350 от родимца

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