Балацкий Тихон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалацкий Тихон Андреевич

Балацкий Тихон Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1913

Дата смерти

21.08.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1913

Отец: Андрей Яковлевич

Мать: Балацкий Варвара

Рождение ребёнка
25.03.1951

Сын: Балацкий Евгений Тихонович

Мать ребёнка: Балацкая Прасковья Фопеновна

Рождение ребёнка
16.03.1955

Сын: Балацкий Владимир Тихонович

Мать ребёнка: Балацкая Прасковья Фопеновна

Смерть
21.08.1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.