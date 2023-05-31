Балацкий Тихон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1913
Дата смерти21.08.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1913
Отец: Андрей Яковлевич
Мать: Балацкий Варвара
Рождение ребёнка
25.03.1951
Сын: Балацкий Евгений Тихонович
Мать ребёнка: Балацкая Прасковья Фопеновна
Рождение ребёнка
16.03.1955
Сын: Балацкий Владимир Тихонович
Мать ребёнка: Балацкая Прасковья Фопеновна
Смерть
21.08.1994