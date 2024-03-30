Коленецкая (Мальцева) Павла Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
1890
Сын: Коленецкий Александр Александрович
Отец ребёнка: Коленецкий Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
20.08.1895
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Коленецкий Александр Алексеевич
Вологда
Рождение ребёнка
1901
Сын: Коленецкий Владимир Александрович
Отец ребёнка: Коленецкий Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Коленецкий Николай Александрович
Отец ребёнка: Коленецкий Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коленецкий Алексей Александрович
Отец ребёнка: Коленецкий Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно