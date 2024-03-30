Коленецкая (Мальцева) Павла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коленецкая (Мальцева) Павла Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Мальцев Александр Протолеонович

Мать: Мальцева Асенефа Васильевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Коленецкий Александр Александрович

Отец ребёнка: Коленецкий Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
20.08.1895

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Коленецкий Александр Алексеевич

Вологда
Рождение ребёнка
1901

Сын: Коленецкий Владимир Александрович

Отец ребёнка: Коленецкий Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Коленецкий Николай Александрович

Отец ребёнка: Коленецкий Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коленецкий Алексей Александрович

Отец ребёнка: Коленецкий Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коленецкий Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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