Фефелова Екатерина Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Фефелов Дмитрий Семенов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Фефелова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Фефелов Дмитрий Семенов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Фефелова) Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Фефелов Дмитрий Семенов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Фефелов Дмитрий Семенов
Смерть
Неизвестно