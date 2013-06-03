Быбина Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быбина Зинаида Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1935

Дата смерти

03.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1958

Сын: Быбин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Быбин Анатолий Прокопьевич

Рождение ребёнка
29.08.1963

Сын: Быбин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Быбин Анатолий Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быбин Анатолий Прокопьевич

Смерть
03.06.2013
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