Быбина Зинаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1935
Дата смерти03.06.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.03.1958
Сын: Быбин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Быбин Анатолий Прокопьевич
Рождение ребёнка
29.08.1963
Сын: Быбин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Быбин Анатолий Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.2013