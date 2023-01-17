Маршак Самуил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1887
Дата смерти04.07.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904 по 1905
Место жительства
С 1914 по 1920
Место жительства
По 1914
Лондон, Великобритания
Место жительства
С 1920 по 1923
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
С 1923 по 1937
Место жительства
С 1937 по 1964
Смерть
04.07.1964