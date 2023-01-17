Маршак Самуил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маршак Самуил Яковлевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

03.11.1887

Дата смерти

04.07.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1904 по 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1914 по 1920
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1914
Лондон, Великобритания
Место жительства
С 1920 по 1923
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
С 1923 по 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1937 по 1964
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.07.1964
Москва, город федерального значения Москва
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