Малых Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Малых Иван Иванович
Мать: Малых Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малых Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Малых Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Малых Марфа Владимировна
Мать ребёнка: Малых Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Малых Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Малых Анна Владимировна
Мать ребёнка: Малых Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Малых Родион Владимирович
Мать ребёнка: Малых Пелагея Егоровна
Смерть
Неизвестно