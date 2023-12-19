Малых Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Малых Иван Иванович

Мать: Малых Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Малых Зотей Владимирович

Мать ребёнка: Малых Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Малых Марфа Владимировна

Мать ребёнка: Малых Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Малых Савва Владимирович

Мать ребёнка: Малых Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Малых Анна Владимировна

Мать ребёнка: Малых Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Малых Родион Владимирович

Мать ребёнка: Малых Пелагея Егоровна

Смерть
Неизвестно

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