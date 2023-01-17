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Рябинин Иван Филиппович

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Место рождения

Гришино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1700

Дата смерти

09.05.1786 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1708 г.р.

Дети

Вычислено 1751 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Сын: Рябинин Семен Иванович

Мать ребёнка: Рябинина Агафья Ивановна

Гришино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябинина Агафья Ивановна

Смерть
09.05.1786 ст.
Гришино, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
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