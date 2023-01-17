Рябинин Иван Филиппович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1700
Дата смерти09.05.1786 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Мать ребёнка: Рябинина Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябинина Агафья Ивановна
Смерть
09.05.1786 ст.
Гришино, Рыбинский уезд, Ярославская губерния