Семенова (Андреева) Екатерина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1963
Дата смерти11.04.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1987
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.04.2020