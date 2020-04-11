Семенова (Андреева) Екатерина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Андреева) Екатерина Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1963

Дата смерти

11.04.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.06.1987

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.04.2020
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