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Довжик Анна Яковлевна

Место рождения

с.Чундручей Вологодской обл, Вытегорский район

Дата рождения

06.05.1924

Дата смерти

16.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1924

Отец: Гребнев Яков Алексеевич

Мать: Гребнева Анна Александровна

Рождение ребёнка
06.12.1947

Сын: Довжик Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Довжик Николай Николаевич

Рождение ребёнка
10.05.1952

Дочь: Карпова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Довжик Николай Николаевич

Рождение ребёнка
30.03.1958

Дочь: Довжик Елена Николаевна

Отец ребёнка: Довжик Николай Николаевич

Смерть
16.11.1973

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