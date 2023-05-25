Довжик Анна Яковлевна
Место рожденияс.Чундручей Вологодской обл, Вытегорский район
Дата рождения06.05.1924
Дата смерти16.11.1973
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1924
Рождение ребёнка
06.12.1947
Отец ребёнка: Довжик Николай Николаевич
Рождение ребёнка
10.05.1952
Дочь: Карпова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Довжик Николай Николаевич
Рождение ребёнка
30.03.1958
Дочь: Довжик Елена Николаевна
Отец ребёнка: Довжик Николай Николаевич
Смерть
16.11.1973