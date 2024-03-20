Гришин Максим Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1884
Дата смертиОколо 1914
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1884
Бракосочетание
26.05.1903
Казанская церковь села Соболево Пронского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около ?.05.1904
Дочь: Садовникова Ирина Максимовна
Мать ребёнка: Гришина Анастасия Иванова
дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1908
Дочь: Пахомова Мария Максимовна
Мать ребёнка: Гришина Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
24.09.1912
Мать ребёнка: Гришина Анастасия Иванова
дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1914
Дочь: Михайлова Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Гришина Анастасия Иванова
дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
дер. Борок Соболевской волости Пронского уезда Рязанской губернии
крестьянин
Смерть
Около 1914
Причина смерти: Пропал без вести в Первую мировую войну