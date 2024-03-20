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Гришин Максим Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1884

Дата смерти

Около 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1884

Отец: Гришин Афанасий Яковлевич

Мать: Гришина Матрона Афанасьева

Бракосочетание
26.05.1903

Жена: Гришина Анастасия Иванова

Казанская церковь села Соболево Пронского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около ?.05.1904

Дочь: Садовникова Ирина Максимовна

Мать ребёнка: Гришина Анастасия Иванова

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1908

Дочь: Пахомова Мария Максимовна

Мать ребёнка: Гришина Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
24.09.1912

Сын: Гришин Иван Максимович

Мать ребёнка: Гришина Анастасия Иванова

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1914

Дочь: Михайлова Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Гришина Анастасия Иванова

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
дер. Борок Соболевской волости Пронского уезда Рязанской губернии
крестьянин
Смерть
Около 1914
Причина смерти: Пропал без вести в Первую мировую войну
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