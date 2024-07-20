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Тырыкова Мария Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Тырыков Георгий Стефанович

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Тырыков Симеон Георгиевич

Отец ребёнка: Тырыков Георгий Стефанович

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Тырыков Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Тырыков Георгий Стефанович

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Китайкина Наталия Георгиевна

Отец ребёнка: Тырыков Георгий Стефанович

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Тырыков Прокопий Георгиевич

Отец ребёнка: Тырыков Георгий Стефанович

Смерть
Неизвестно

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