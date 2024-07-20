Тырыкова Мария Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Тырыков Георгий Стефанович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Тырыков Симеон Георгиевич
Отец ребёнка: Тырыков Георгий Стефанович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тырыков Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Тырыков Георгий Стефанович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Китайкина Наталия Георгиевна
Отец ребёнка: Тырыков Георгий Стефанович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Тырыков Прокопий Георгиевич
Отец ребёнка: Тырыков Георгий Стефанович
Смерть
Неизвестно