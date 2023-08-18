Исупов Зиновий Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Зиновий Максимов

Место рождения

поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Исупов Максим Осипов

Мать: не указана

поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1710
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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