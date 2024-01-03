Бондарев Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Семён Антонов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Бондарев Селиверст Семенов

Отец ребёнка: Бондарев Семён Антонов

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Бондарева) Елена Семёнова

Отец ребёнка: Бондарев Семён Антонов

Смерть
Неизвестно

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