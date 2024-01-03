Бондарев Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Сын: Бондарев Селиверст Семенов
Отец ребёнка: Бондарев Семён Антонов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Бондарева) Елена Семёнова
Отец ребёнка: Бондарев Семён Антонов
Смерть
Неизвестно