Качина Феодосия (Иоаннова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Феодосия (Иоаннова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1900

Сын: Качин Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Качин Андрей Евфимов

Рождение ребёнка
03.08.1902

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Качин Андрей Евфимов

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Качин Андрей Евфимов

Рождение ребёнка
01.05.1907

Дочь: Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Качин Андрей Евфимов

Рождение ребёнка
07.08.1911

Дочь: Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Качин Андрей Евфимов

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.06.1914

Сын: Качин Тихон Андреевич

Отец ребёнка: Качин Андрей Евфимов

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Андрей Евфимов

Смерть
Неизвестно
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