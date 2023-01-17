Качина Феодосия (Иоаннова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1900
Отец ребёнка: Качин Андрей Евфимов
Рождение ребёнка
03.08.1902
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Качин Андрей Евфимов
Рождение ребёнка
17.12.1904
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Качин Андрей Евфимов
Рождение ребёнка
01.05.1907
Дочь: Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Качин Андрей Евфимов
Рождение ребёнка
07.08.1911
Дочь: Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Качин Андрей Евфимов
Рождение ребёнка
12.06.1914
Отец ребёнка: Качин Андрей Евфимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Качин Андрей Евфимов
Смерть
Неизвестно