Ксения Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1776 г.р.
1778 г.р.
1780 г.р.
Скрыто настройками приватности
1787 г.р.

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1767 ст.

Муж: Федор Титов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Фонд ЦГИА СПб: 19/124/504/стр.246
Рождение ребёнка
Около 1775

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федор Титов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Варвара Федорова

Отец ребёнка: Федор Титов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.03.1778 ст.

Сын: Георгий Федоров

Отец ребёнка: Федор Титов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Фонд ЦГИА СПб: 19/124/507/стр.178
Рождение ребёнка
01.04.1780 ст.

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Федор Титов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Фонд ЦГИА СПб: 19/125/160/295
Рождение ребёнка
11.04.1783

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федор Титов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1787 ст.

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Федор Титов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Фонд ЦГИА СПб: 19/125/162/стр.275 Восприемники: Ивана Евсеева жена Пелагия Никифорова той же деревни
Рождение ребёнка
10.04.1791 ст.

Дочь: Ирина Федорова

Отец ребёнка: Федор Титов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Фонд ЦГИА СПб: 19/124/515/стр.279 Восприемники: Пелагия Никифорова той же деревни
Смерть
Неизвестно

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