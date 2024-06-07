Ксения Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1767 ст.
Муж: Федор Титов
Фонд ЦГИА СПб: 19/124/504/стр.246
Рождение ребёнка
Около 1775
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федор Титов
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Варвара Федорова
Отец ребёнка: Федор Титов
Рождение ребёнка
24.03.1778 ст.
Сын: Георгий Федоров
Отец ребёнка: Федор Титов
Фонд ЦГИА СПб: 19/124/507/стр.178
Рождение ребёнка
01.04.1780 ст.
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Федор Титов
Фонд ЦГИА СПб: 19/125/160/295
Рождение ребёнка
11.04.1783
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федор Титов
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1787 ст.
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Федор Титов
Фонд ЦГИА СПб: 19/125/162/стр.275 Восприемники: Ивана Евсеева жена Пелагия Никифорова той же деревни
Рождение ребёнка
10.04.1791 ст.
Дочь: Ирина Федорова
Отец ребёнка: Федор Титов
Фонд ЦГИА СПб: 19/124/515/стр.279 Восприемники: Пелагия Никифорова той же деревни
Смерть
Неизвестно