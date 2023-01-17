Попов Сергей
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Попов Дмитрий
Мать: Попова ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Попов Моисей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1854
Сын: Попов Филип
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1856
Сын: Попов Иван
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
С 1855
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно