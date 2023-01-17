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Попов Сергей

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Место рождения

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

Дети

1850 г.р.
Между 1853 и 1854 г.р.
Между 1855 и 1856 г.р.

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Попов Дмитрий

Мать: Попова ?

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Попов Моисей

Мать ребёнка: ?

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1854

Сын: Попов Филип

Мать ребёнка: ?

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1856

Сын: Попов Иван

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
С 1855
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
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