Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Семенов Александр Сергеевич
Семенов Александр Сергеевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.1950
Пол
Мужской
Отец
Семенов Сергей Константинович
1923 г.р.
Мать
Семенова (Патрушева) Ефросинья Семеновна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1950
Отец:
Семенов Сергей Константинович
Мать:
Семенова Ефросинья Семеновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия