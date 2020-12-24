Давлеканова Дилира Хусаиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлеканова Дилира Хусаиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1932

Дата смерти

24.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1954

Сын: Идиятуллин Мунир Хамзеевич

Отец ребёнка: Идиятуллин Хамза Бурханович

Рождение ребёнка
28.02.1956

Дочь: Идиятуллина Зильфира Хамзиновна

Отец ребёнка: Идиятуллин Хамза Бурханович

Рождение ребёнка
11.06.1960

Сын: Идиятуллин Ильфир Хамзеевич

Отец ребёнка: Идиятуллин Хамза Бурханович

Рождение ребёнка
13.05.1967

Дочь: Идиятуллина Альфия Хамзеевна

Отец ребёнка: Идиятуллин Хамза Бурханович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Идиятуллин Хамза Бурханович

Смерть
24.12.2020
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Умерла от ковида
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