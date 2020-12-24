Давлеканова Дилира Хусаиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1932
Дата смерти24.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1954
Сын: Идиятуллин Мунир Хамзеевич
Отец ребёнка: Идиятуллин Хамза Бурханович
Рождение ребёнка
28.02.1956
Дочь: Идиятуллина Зильфира Хамзиновна
Отец ребёнка: Идиятуллин Хамза Бурханович
Рождение ребёнка
11.06.1960
Сын: Идиятуллин Ильфир Хамзеевич
Отец ребёнка: Идиятуллин Хамза Бурханович
Рождение ребёнка
13.05.1967
Дочь: Идиятуллина Альфия Хамзеевна
Отец ребёнка: Идиятуллин Хамза Бурханович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.2020
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Умерла от ковида