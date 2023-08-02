Дурышева (Лузина) Евдокия Ивановна
Место рожденияРождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Дата рождения04.03.1829 ст.
Дата смерти05.09.1879 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1829 ст.
Отец: Лузин Иван Харламович
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
06.02.1848 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
11.06.1860 ст.
Отец ребёнка: Дурышев-Никифоров Василий Симеонов
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Смерть
05.09.1879 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии