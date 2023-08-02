Дурышева (Лузина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурышева (Лузина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии

Дата рождения

04.03.1829 ст.

Дата смерти

05.09.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1829 ст.

Отец: Лузин Иван Харламович

Мать: Лузина Стефанида Корниловна

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
06.02.1848 ст.

Муж: Дурышев-Никифоров Василий Симеонов

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
11.06.1860 ст.

Сын: Дурышев Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Дурышев-Никифоров Василий Симеонов

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Смерть
05.09.1879 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
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