Банзерук Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности