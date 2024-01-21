Банзерук Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банзерук Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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