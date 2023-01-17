Салманова (Филатова) Лукерья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения13.12.1910
Дата смерти07.04.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1910
Отец: Филатов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
17.10.1939
Рождение ребёнка
03.01.1941
Сын: Салманов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Салманов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
?.05.1948
Рождение ребёнка
09.03.1951
Рождение ребёнка
09.03.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1989
г.Куйбышев, Куйбышевский район