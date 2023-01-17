Салманова (Филатова) Лукерья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалманова (Филатова) Лукерья Яковлевна

Салманова (Филатова) Лукерья Яковлевна

avatar

Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.12.1910

Дата смерти

07.04.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1910

Отец: Филатов Яков

Мать: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салманов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
17.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салманов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
03.01.1941

Сын: Салманов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Салманов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салманов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салманов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
?.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салманов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
09.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салманов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
09.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салманов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салманов Михаил Васильевич

Смерть
07.04.1989
г.Куйбышев, Куйбышевский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close