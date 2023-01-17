Кармышева Татьяна Космина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Кармышев Яков Петров
Отец ребёнка: Кармышев Петр Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Отец ребёнка: Кармышев Петр Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Сын: Кармышева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Кармышев Петр Иванов
в 1897/9 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кармышев Петр Иванов
по переписи в 1897/ 1 год ????????
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кармышев Петр Иванов
в 1897/ 34 года
Смерть
Неизвестно