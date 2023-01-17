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Кармышева Татьяна Космина

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Место рождения

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Кармышев Яков Петров

Отец ребёнка: Кармышев Петр Иванов

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Кармышев Сергей Петров

Отец ребёнка: Кармышев Петр Иванов

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Сын: Кармышева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Кармышев Петр Иванов

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
в 1897/9 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кармышев Василий Петров

Отец ребёнка: Кармышев Петр Иванов

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
по переписи в 1897/ 1 год ????????
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кармышев Петр Иванов

в 1897/ 34 года
Смерть
Неизвестно
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