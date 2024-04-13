Небайкин Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небайкин Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимовна, Чашина (Небайкина) Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 04.08.2020 16:26:25.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Небайкин Никита

Мать ребёнка: не указана

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Материалы уголовного дела №ОФ-24681 | Родовой архивный фонд Домрачевых | Анкета арестованного
Рождение ребёнка
1875

Сын: Небайкин Иосиф

Мать ребёнка: не указана

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 04.08.2020 16:26:25.

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