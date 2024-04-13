Небайкин Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимовна, Чашина (Небайкина) Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 04.08.2020 16:26:25.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Небайкин Никита
Мать ребёнка: не указана
Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Материалы уголовного дела №ОФ-24681 | Родовой архивный фонд Домрачевых | Анкета арестованного
Рождение ребёнка
1875
Сын: Небайкин Иосиф
Мать ребёнка: не указана
Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 04.08.2020 16:26:25.