Тихонов Дементий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Дементий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1880

Дочь: Тихонова Агреппина Деменьтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Терентий Деменьтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Татьяна Деменьтьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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