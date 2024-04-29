Бредин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бредина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1975
Сын: Бредин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Бредина Наталья Ивановна
Северодонецк Луганской обл.
Рождение ребёнка
1977
Мать ребёнка: Бредина Наталья Ивановна
Северодонецк Луганской обл.