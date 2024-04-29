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Бредин Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1946

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1946

Отец: Бредин Александр Иванович

Мать: Бредина Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бредина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1975

Сын: Бредин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Бредина Наталья Ивановна

Северодонецк Луганской обл.
Рождение ребёнка
1977

Сын: Бредин Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Бредина Наталья Ивановна

Северодонецк Луганской обл.

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